Написать суперинтересную статью про Хэллоуин и костюмы

Задача: Написать суперинтересную статью про карнавальные костюмы на Хэллоуин

Объем текста: от 2000 до 2500 знаков с пробелами.

Ссылки:

Анкорная ссылка – 1 ссылка: "Костюмы на Хэллоуин"

Безанкорная ссылка – 1 ссылка: "тут", "здесь", "этом разделе", "это интернет-магазине", "этом сайте" и т.д., в зависимости от текста статьи.

Итого: 2 ссылки

ссылки не должны быть близко друг к другу, важно разбросать их по тексту.

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Целевая аудитория: фанаты Хэллоуина, люди, которые покупают карнавальные костюмы на Хэллоуин, корпоратив в стиле Хэллоуина

Цель текста: максимально привлечь читателя, заставить читателя поделиться статьей в социальных сетях, заставить порталы скопировать статью на свои сайты.

Стоимость 1000 знаков – 400 рублей.

Дополнительная информация:

Нужен копирайтер, которые сможет написать суперинтересную статью на тему карнавальных костюмов к грядущему Хэллоуину.

Статья будет размещаться на самых ТОПовых площадках, типа KP.RU, LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и других более известных порталов.

Поэтому, статья должна быть очень крутая, чтобы другие порталы раскопировали её себе.

Важно, чтобы у статьи был привлекательный заголовок, которые заставил был читателя прочитать статью.

Не принимаются статьи рерайты и простой текст, которого и так куча в интернете.

Актуальные статьи к Хэллоуину следующие: где купить товар на Хэллоуин, перечисление магазинов, выделение нашего магазина (восторженное описание о нём), небольшое описание других магазинов (кратко, указав что у них малый ассортимент, сложные сайты, неудобная доставка – то есть описать в минусах), в конце вывод статьи, что лучше купить в нашем магазине.

Нам нужен человек, который уже имел опыт написания и размещения статей именно на ТОПовых ресурсах и который умеет правильно и естественное вставлять ссылку в статью, то есть копирайтер должен различать анкорные и безанкорные ссылки.

P.S. К заказу прикрепил более подробно ТЗ, в котором всё расписано для мелочей.

Если статья будет отличной, будем ещё заказывать статьи у выбранного копирайтера повысив цену.

Важно: прежде чем оставлять отклик, пожалуйста прочитайте внимательно проект и ТЗ, приложенное к проекту. Также очень желательно предоставить свои примеры размещенных статей. Исполнителя будем выбирать очень тщательно.