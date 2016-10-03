Создать пресс-релиз

Приветствую. Есть задача написать тексты для сайта по видеонаблюдению. Как для главной странице, так и для некоторых внутренних. Пример текста для главной - http://www.armosystems.ru/system/cctv.ahtm Текст требуется с поисковыми запросами (знание написание SEO-текстов обязателен!) Опыт написания SEO-текстов данной сферы приветствуется. Жду ...
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