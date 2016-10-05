Заказ без дедлайна. Нужно сделать рерайт 500,000 збп +/- новостей (ссылки на материал будут предоставлены) Требования: 1. текст уникальный на выходе 95%+ по text.ru 2. Дедлайн отсутствует, но желательно не растягивать на 2 месяца. 3. Оплата 5 грн / ...
Требуется составление текста для блока "О нас" 1000 знаков б/п
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика сайта "ремонт и отделка"
Наполнение :
Краткая справка о директоре, его фирме, сотрудниках, их опыте, реализованных проектах, успехах,
цифры , факты
Размер: 1000 знаков без пробелов
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