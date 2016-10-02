Тексты об аренде авто

КопирайтингЗакрыт22 заявки287 просмотров
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Добрый день! 

Нужны 9 текстов об аренде авто в Черногории. Объем каждого - до 1500 знаков. Тексты должны вызывать желание сделать заказ, а не просто набор текста хаотично. Также обязателен один список и один-два подзаголовка по теме.  

Тексты должны быть реально полезными. 

На каждый текст идут ключевые слова.

Материалы, где брать информацию, и ключи предоставлю исполнителю. 

Пишите цены и ссылки на примеры работ.

Если сработаемся, возможны постоянные заказы и по другим темам.

7 лет назад
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
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