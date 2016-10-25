Срочно! Необходимо написать 30 отзывов о строительных услугах.

Текст отзывов должен быть уникальным на 80%, объем от 1200 - 1500 символов.

Отзывы благодарности- должны быть по строительству коттеджей, строительству домов из материала кирпич керамзитоблоки. 60% отзывов

На строительство фундамента - 25%

Строительство стен дома (коробки дома) или строили крышу -15%

Цена за 1 отзыв - 60 рублей

В интернете есть много сайтов каталогов организаций на них вы можете найти примерные отзывы и взять их за пример для написания.

Начать необходимо завтра минимум по 3 отзыва в день. Проект срочный.