Рерайт - описание военных праздников часть 3

$9
КопирайтингЗавершен7 заявок209 просмотров
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Всего 9 праздников:

  • 4 октября День Космических войск
  • 10 октября День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России
  • 10 ноября День сотрудника органов внутренних дел РФ
  • 27 ноября День морской пехоты России
  • 20 декабря День работника органов безопасности (ФСБ)
  • 23 февраля День защитника Отечества
  • 19 марта День моряка-подводника
  • 30 апреля День пожарной охраны России
  • 28 мая День пограничника в России
Делаем по 1000 знаков.

Источник на ваш выбор.

Структура 3 абзаца

Уникальность не ниже 98% по текст.ру

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Примеры описаний военных праздников из первой и второй части http://legionmurmansk.ru/prazdniki/

7 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$9
1 день
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