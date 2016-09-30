поиск информации в Ленинской библиотеке г. Москва необходимо сходить в ленинскую библиотеку, запросить книги по списку заказчика, сфотографировать страницы с упоминанием конкретного слова, переслать заказчику
Написать описание карточек товаров для автомобильных аксессуаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет-магазин примерно на 1000 карточек товаров.
Необходимо сделать рерайт описаний для каждой карточки. Уникальность не ниже 75% по text.ru
Рубрики - http://joxi.ru/l2ZRGBYf80KWq2
Цена - 40 рублей за 1000.
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