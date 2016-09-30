Требуется рерайтинг текста для e-mail рассылки

Есть сайт со страницами связанными с услугами химчистки и полировки автомобиля. [url=http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/]http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/[/url] [url=http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/]http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/[/url] Подобрали запросы для продвижения данных страниц, надо эти запросы разбить на пункты меню и написать текст под каждый пункт меню, с ключами из запросов, каждый пункт ...