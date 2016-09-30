Требуется рерайтинг текста для e-mail рассылки

КопирайтингЗакрыт22 заявки252 просмотра
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Требуется  рерайтинг  текста для e-mail рассылки! Всего 3 письма . Количество символов  в каждом письме: 1 письмо - 2690 символов, 2 письмо -6900, 3 письмо - 6800.

Текст  нужно усилить  , добавить корректировки  и  добавить  продающие тексты с призывам к целевому действию.

7 лет назад
onurtrv
40 летКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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