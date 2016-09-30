Поиск информации в ленинской библиотеке г Москва

Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества ищем копирайтера, для написания текстов по тематике: мебель, дизайн, интерьер, декор, фурнитура. Копирайтер должен обязательно: - иметь опыт работы и хорошие знания в данной области. - уметь находить и предлагать интересные, актуальные темы для написания ...