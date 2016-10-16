Рерайтинг простых статей по перевозке пассажиров на авто

КопирайтингЗавершен6 заявок263 просмотра
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Требуется специалист для рерайта 10-20 ПРОСТЫХ небольших статей (2000 зн. без пробелов) на тему аренда авто, такси.  

Оплата производится по факту выполненной работы. Для начала необходимо 25 текстов.  

Обязательно: грамотный русский язык. Приветствуется творческий подход, нестандартность и здоровый юмор.  

Проверка уникальности по text ru не ниже 96%. 

Перспективы дальнейшего сотрудничества.   

Жду предложений с ценами и по возможности примерами работ (если не затруднит). 

Заявки с бюджетом более 30 р. за 1000 знаков пожалуйста не предлагайте.  

Желательно до понедельника написать первые тексты. 

Всем спасибо заранее!

7 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
johny_smile
Алексей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Работы выполнены раньше срока и с высоким качеством. Всегда на связи. Сотрудничество продолжаем. Рекомендую!
Замечательный заказчик! Грамотное ТЗ, оперативное обсуждение рабочих нюансов, своевременная и полная оплата. Рекомендую!!!
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