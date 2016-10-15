Статьи по теме кальяны и вейпинг

Имеется интернет-магазин примерно на 1000 карточек товаров. Необходимо сделать рерайт описаний для каждой карточки. Уникальность не ниже 75% по text.ru Рубрики - http://joxi.ru/l2ZRGBYf80KWq2 Цена - 40 рублей за 1000.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтера, который напишет 30-ть статей про кальяны для сайта
- Копирайтер обязательно должен быть "в теме" кальянов.
- Статьи должны быть заточены под SEO.
- Статья в среднем 1500 символов без пробела + содержит от 1 до 5 фотографий
Примерные темы статей:
Вейпинг и вейпы имеющиеся у нас в продаже.
Обзоры на кальяны (Shapes, Otivana, Magix и тд.).
Статьи о предстоящих событиях в кальянном мире и мире вейпинга.
Интересные лайфхаки.
Лучшие кальяны для работы в кальянной.
Исходниками для статей могут быть:
- чужая статья на русском языке, придется сделать рерайт;
- чужая статья на иностранном языке – самостоятельно или при помощи гугл транслейта сделать перевод;
- интересное обсуждение на форуме какой либо темы, придется сделать из разных мнений одну статью;
- интервью с производителем кальянов, табака, владельцем кальянной – составить список интересных вопросов, и из ответов сделать статью;
Просьба в откликах указывать свою стоимость за 1000 знаков.
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