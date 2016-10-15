Статьи по теме кальяны и вейпинг

КопирайтингЗавершен14 заявок497 просмотров
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Ищу копирайтера, который напишет 30-ть статей про кальяны для сайта

- Копирайтер обязательно должен быть "в теме" кальянов.  

- Статьи должны быть заточены под SEO.

- Статья в среднем 1500 символов без пробела + содержит от 1 до 5 фотографий 

Примерные темы статей: 

Вейпинг и вейпы имеющиеся у нас в продаже. 

Обзоры на кальяны (Shapes, Otivana, Magix и тд.). 

Статьи о предстоящих событиях в кальянном мире и мире вейпинга. 

Интересные лайфхаки.

Лучшие кальяны для работы в кальянной. 

Исходниками для статей могут быть: 

- чужая статья на русском языке, придется сделать рерайт; 

- чужая статья на иностранном языке – самостоятельно или при помощи гугл транслейта сделать перевод; 

- интересное обсуждение на форуме какой либо темы, придется сделать из разных мнений одну статью; 

- интервью с производителем кальянов, табака, владельцем кальянной – составить список интересных вопросов, и из ответов сделать статью; 

Просьба в откликах указывать свою стоимость за 1000 знаков. 

7 лет назад
hookah
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Lelik25
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$64
4 дня
Все замечательно!
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