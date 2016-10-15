Статьи по теме кальяны и вейпинг

Ищу копирайтера, который напишет 30-ть статей про кальяны для сайта

- Копирайтер обязательно должен быть "в теме" кальянов.

- Статьи должны быть заточены под SEO.

- Статья в среднем 1500 символов без пробела + содержит от 1 до 5 фотографий

Примерные темы статей:

Вейпинг и вейпы имеющиеся у нас в продаже.

Обзоры на кальяны (Shapes, Otivana, Magix и тд.).

Статьи о предстоящих событиях в кальянном мире и мире вейпинга.

Интересные лайфхаки.

Лучшие кальяны для работы в кальянной.

Исходниками для статей могут быть:

- чужая статья на русском языке, придется сделать рерайт;

- чужая статья на иностранном языке – самостоятельно или при помощи гугл транслейта сделать перевод;

- интересное обсуждение на форуме какой либо темы, придется сделать из разных мнений одну статью;

- интервью с производителем кальянов, табака, владельцем кальянной – составить список интересных вопросов, и из ответов сделать статью;

Просьба в откликах указывать свою стоимость за 1000 знаков.