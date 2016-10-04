Написать 5 СЕО статей

Имеется интернет-магазин примерно на 1000 карточек товаров. Необходимо сделать рерайт описаний для каждой карточки. Уникальность не ниже 75% по text.ru Рубрики - http://joxi.ru/l2ZRGBYf80KWq2 Цена - 40 рублей за 1000.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 5 уникальных статей по 3000 знаков для сайта alllenses com ua
Использовать загловки типа "10 причн...", ""Как сделать....", "Инструкция по созданию....", "5 факторов..."
Проверить уникальность по text.ru
а) Не запотевающие контактные линзы
б) Контактные линзы 3го поколения
в) Современные тенденции в оптике
г) Стоит ли делать Ваши очки более сильные
д) Где лучше заказывать очки
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