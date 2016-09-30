Написать 200 статей для женского проекта или детского

Имеется интернет-магазин примерно на 1000 карточек товаров. Необходимо сделать рерайт описаний для каждой карточки. Уникальность не ниже 75% по text.ru Рубрики - http://joxi.ru/l2ZRGBYf80KWq2 Цена - 40 рублей за 1000.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется грамотный копирайтер (рерайтер) для написания статей со знанием женской темы (фитнес, рецепты, правильное питание, психология и т.д.)
Или детской тематики.
Грамотность и ответственность обязательна. Выдается seo-ТЗ.
Задача написать 200 статей (по 4 000 – 9 000 знаков) по тз, оплата 30 рублей за 1000 знаков.
Укажите Ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.
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