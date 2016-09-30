Написать 200 статей для женского проекта или детского

$1000
КопирайтингЗакрыт17 заявок414 просмотров
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Требуется грамотный копирайтер (рерайтер) для написания статей со знанием женской темы (фитнес, рецепты, правильное питание, психология и т.д.) 

Или детской тематики.

Грамотность и ответственность обязательна.  Выдается seo-ТЗ.

Задача написать 200 статей (по 4 000 – 9 000 знаков) по тз, оплата 30 рублей за 1000 знаков. 

Укажите Ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.

7 лет назад
infosite
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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