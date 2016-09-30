Написать 200 статей для женского проекта или детского

Требуется грамотный копирайтер (рерайтер) для написания статей со знанием женской темы (фитнес, рецепты, правильное питание, психология и т.д.)

Или детской тематики.

Грамотность и ответственность обязательна. Выдается seo-ТЗ.

Задача написать 200 статей (по 4 000 – 9 000 знаков) по тз, оплата 30 рублей за 1000 знаков.

Укажите Ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.