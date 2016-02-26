Доброго времени суток. Требуется 5 авторов. Статьи на медицинскую тематику (для людей, не врачей) . Требуется написать 10 млн знаков (на 1 человека ) с ключами (кол-во статей можно менять, при согласовании). и очень лояльными сроками. Указывайте ...