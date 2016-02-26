Требуется грамотный копирайтер (рерайтер) для написания статей со знанием темы животных, огорода и т.п, жизни в деревне. Грамотность и ответственность обязательна. Выдается seo-ТЗ. Задача написать 200-500 статей (по 4 000 – 9 000 знаков) по тз, оплата ...
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- $2200Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется грамотный копирайтер (рерайтер) для написания статей со знанием женской темы (фитнес, рецепты, правильное питание, психология и т.д.) Или детской тематики. Грамотность и ответственность обязательна. Выдается seo-ТЗ. Задача написать 200 статей (по 4 000 – 9 000 знаков) ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20000
Доброго времени суток. Требуется 5 авторов. Статьи на медицинскую тематику (для людей, не врачей) . Требуется написать 10 млн знаков (на 1 человека ) с ключами (кол-во статей можно менять, при согласовании). и очень лояльными сроками. Указывайте ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад