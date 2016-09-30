Перелинковка статей (Тема медицина)

Здравствуйте, у меня есть сайт и там 145 информационных статей и нужно между ними сделать перелинковку что бы в каждой статьи было как минимум 7 ссылок на другие статьи. То есть нужно проставить по 145 статьям ссылки.

Таблица с ключами (+ссылка к ключу) все готово