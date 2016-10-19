Статья на английском языке

Имеется интернет-магазин примерно на 1000 карточек товаров. Необходимо сделать рерайт описаний для каждой карточки. Уникальность не ниже 75% по text.ru Рубрики - http://joxi.ru/l2ZRGBYf80KWq2 Цена - 40 рублей за 1000.
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Необходимо написать статью на английском языке на тему Technologies.
3500 симоволов без учета пробелов.
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