Техническое задание для внедрения геймификации в обучающую систему

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Необходимо написать ТЗ, минимальный объем 3-5 страниц А4, 14 шрифт TimesNewRoman, 1,5 интервал междустрочный. 

Вводные для выполнения задачи: 

Элементы геймификации в обучающей системе 

Общая идея проекта: разработать виртуальную соревновательную систему и систему поощрений/рейтингов, интегрированную в систему управления контентов обучающий системы 

Блоки работ: 

1. Разработка механизма многопользовательской online игры для проверки знаний текущей программы обучения 

- Разработка  сервера для обслуживания подключений 

- Проектирование и дизайн интерфейса игры 

- Разработка интерфейса игрока 

- Разработка интерфейса администратора 

2. Интеграция системы достижения с контентом программы обучения  

- Агрегация достижений 

- Разработка API для интеграции с контентом 

- Проектирование и разработка системы рейтингов 

3. Место для креатива 

Важно! Нельзя придумывать длинные игровые логики, чтобы не затягивать пользователя очень надолго. Так как если он играет на рабочем месте, это не выгодно.

За подробностями обращайтесь в личные сообщения!

7 лет назад
vitple
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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