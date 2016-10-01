Требуется написать информационный текст по туризму

КопирайтингЗакрыт29 заявок478 просмотров
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Требуется написать информационный текст по туризму, оплата за 1000 символов 40 рублей без пробелов. Самым главным преимуществом будет не прибыль за набранный текст, а стремление человека к путешествиям.

Текст пишется под определенное количество слов, которое оплачивается, но, если у вас есть еще мысли по поводу раскрытия темы, вы завершаете работу независимо от указанного количества символов сверх указанной цифры, оплата за символы сверх текста не осуществляется.

Что касается текста, то копирайтеры, которые любят "добивать" необходимый размер текста водой, только потеряют со мной время.

Мне требуется человек, который вникнет в суть вопроса и опишет его со всех сторон с минимумом "воды", стоп слов и по тех. заданию. Задайте себе вопрос - найдет ли все ответы турист вплоть до нюансов, который прочитает вашу статью?

PS Бизнесмены, которые перепродают тексты и прочие синонимайзеры - просьба не беспокоить.

7 лет назад
tsergey2008
Сергей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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