Составить 10 списков полезностей на тему интернет-маркетинга

Необходимо подготовить контент для размещения в социальных сетях.

Тематика контента: полезные списки, статистика, сервисы на тему интернет-маркетинга.

Нужны просто списки, каждый пункт с небольшим описанием. Статьи писать не нужно.

Примеры того, что интересно, но это не надо включать в свои задания, т.к. уже готово:

- 7 сервисов для создания инфографики

- Рейтинг вовлеченности в популярные телеканалы

- 7 сервисов с бесплатными легальными изображениями

- и т. д.

Эти темы не используем в задании.

Берем новые.

Структура списка:

Первый абзац, до 3 предложений, объясняющее крутость списка

Далее список с комментарием по каждому пункту.

Пример:

Предоставление информации в виде инфографики набирает популярность с каждым днем. И

это понятно: в таком виде информация намного быстрее воспринимается

пользователями.

Мы сделали список 7 популярных сервисов для самстоятельного создания инфографики.

1. nazvanieservisa.ru – тут кратко о нем

и тд

Кандидатам: в откликах указывайте пример минимум 3 списков (только заголовки или тематику), которые Вы считаете подойдут.

Для того, чтобы мы видели, что Вы поняли задание.

Количество символов непринципиально. Главное полезность информации. Оплата будет

за количество списков (по договоренности)