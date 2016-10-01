Требуется написать информационный текст по туризму, оплата за 1000 символов 40 рублей без пробелов. Самым главным преимуществом будет не прибыль за набранный текст, а стремление человека к путешествиям. Текст пишется под определенное количество слов, которое ...
Срочно! Необходимо писать и публиковать отзывы. Ежедневно по 1 отзыву
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравсвуйте! Нужно начать с завтрашнего утра работу.
Есть 17 сайтов на которых можно опубликовать отзывы о компании.
Задача Ваша:
Писать и публиковать на них отзывы о строительной организации.
Ежедевно нужно писать 1 отзыв и публиковать его на 4 сайтах (площадках).
Сумарно за 30 дней вы напишите 30 отзывов и опубликуете его 127 раз.
На одном и том же сайте нельзя публиковать с 1 аккаунта более 1 раза.
Первое время Вы ежедневно должны предоставлять мне отчет :
1. Текст который опубликовали
2. Ссылки на отзывы
3. Электронная почта на который были зарегестрирован аккаунты.
Писать необходимо очень правдоподобно!!!
Отзывы должны быть уникальные на 95%, Не менее 1500 символов.
Отзывы благодарности- должны быть по строительству коттеджа, строительству дома из материала кирпич керамзитоблоки. 60% отзывов
На строителсво фундамента 25%
Строительство стен дома (коробки дома) или строили крышу - это получается 1 часть от строительства -15%
За работу строго 3150 (50уе) рублей месяц. (30 дней) - 105 рублей в сутки - за написание 1 отзыва и публикации его на 4 площадках.
В первое время будем работать с посуточной оплатой (как поймем что можно работать друг с другом то норм)
Исполнитель желательно должен быть возрастом от 30 лет
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