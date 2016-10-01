Срочно! Необходимо писать и публиковать отзывы. Ежедневно по 1 отзыву

$50
КопирайтингЗакрытнет заявок165 просмотров
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Здравсвуйте! Нужно начать с завтрашнего утра работу.

Есть 17 сайтов на которых можно опубликовать отзывы о компании.

Задача Ваша:

Писать и публиковать на них отзывы о строительной организации.

Ежедевно нужно писать 1 отзыв и публиковать его на 4 сайтах (площадках). 

Сумарно за 30 дней вы напишите 30 отзывов и опубликуете его 127 раз.

На одном и том же сайте нельзя публиковать с 1 аккаунта более 1 раза.

Первое время Вы ежедневно должны предоставлять мне отчет :

1. Текст который опубликовали

2. Ссылки на отзывы

3. Электронная почта на который были зарегестрирован аккаунты.

Писать необходимо очень правдоподобно!!!

Отзывы должны быть уникальные на 95%, Не менее 1500 символов.

Отзывы благодарности- должны быть по строительству коттеджа, строительству дома из материала кирпич керамзитоблоки. 60% отзывов

На строителсво фундамента 25%

Строительство стен дома (коробки дома) или строили крышу - это получается 1 часть от строительства -15%

За работу строго 3150 (50уе) рублей месяц. (30 дней) - 105 рублей  в сутки - за написание 1 отзыва и публикации его на 4 площадках.

В первое время будем работать с посуточной оплатой (как поймем что можно работать друг с другом то норм)

Исполнитель желательно должен быть возрастом от 30 лет 

7 лет назад
Ruslanov
Руслан 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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