Нужен копирайт на английском. Нужно написать порядка 200 статей, каждая статья размером примерно 4-8к знаков без пробелов. Статью нужно написать под ключи. Список ключей даю!

Большинство статей это описание товара или группы товаров, а также может быть сравнение.

Прошу указать цену за 1к без пробелов. Прошу оставлять заявки только людей с высоким знанием английского, тексты будет вычитывать носитель.