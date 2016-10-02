Написать статьи для сайта

Требуется написать информационный текст по туризму, оплата за 1000 символов 40 рублей без пробелов. Самым главным преимуществом будет не прибыль за набранный текст, а стремление человека к путешествиям. Текст пишется под определенное количество слов, которое ...
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Здравствуйте.
Требуется написать несколько статей по тематике "Устройство и монтаж уличного освещения".
Статьи должны быть читабельными с обязательным включением ключевых слов.
Размер статей 3000-5000 збп.
Ищу исполнителя с опытом написания статей на подобную тематику.
Написание тестовой статьи обязательно.
Жду откликов с конкретными предложениями по цене и срокам.
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