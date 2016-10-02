Написать статьи для сайта

Здравсвуйте! Нужно начать с завтрашнего утра работу. Есть 17 сайтов на которых можно опубликовать отзывы о компании. Задача Ваша: Писать и публиковать на них отзывы о строительной организации. Ежедевно нужно писать 1 отзыв и публиковать его на 4 сайтах ...