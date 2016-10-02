Рерайт текста

Требуется написать информационный текст по туризму, оплата за 1000 символов 40 рублей без пробелов. Самым главным преимуществом будет не прибыль за набранный текст, а стремление человека к путешествиям. Текст пишется под определенное количество слов, которое ...
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