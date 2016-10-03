Описание текстов к товарам на сайте

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Должен быть написан сео текст с заголовками H1 - h3уникальность более 90 %Выдержана плотность ключевых словЭто биокамин который можно использовать как внутри так и снаружи помещенияhttp://www.planikafires.com/collections/petit-commerce/Нужно сделать описание на сайтПосмотрите образцы описаний на сайте planika.com.uahttp://planika.com.ua/shop/outdoor_fireplace/fireplace-planika-bubble-commerce/Биокамин Planika Petit Commerce, купить биокамин Planika Petit Commerce, и 1 раз в неименительном падеже использовать например биокамином Planika Petit Commerce, настольный биокамин Planika Petit COmmerce

7 лет назад
Enigmochka
Юлия 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
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