Требуется написать статью на тему "Если в системе начали появляться BSODы(синие экраны)". Уровень исполнителя и статьи можно средний так чтобы в пределах бюджета было. Естественно исполнитель должен быть знаком с IT, хотя можно чистый рерайт, но ...