Сообщения на форумах

Заказ без дедлайна. Нужно сделать рерайт 500,000 збп +/- новостей (ссылки на материал будут предоставлены) Требования: 1. текст уникальный на выходе 95%+ по text.ru 2. Дедлайн отсутствует, но желательно не растягивать на 2 месяца. 3. Оплата 5 грн / ...
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