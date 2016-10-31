Написать профессиональный текст по примеру (рерайтинг)

Приветствую. Есть задача написать тексты для сайта по видеонаблюдению. Как для главной странице, так и для некоторых внутренних.

Пример текста для главной - http://www.armosystems.ru/system/cctv.ahtm

Текст требуется с поисковыми запросами (знание написание SEO-текстов обязателен!)

Опыт написания SEO-текстов данной сферы приветствуется.

Жду Ваших предложений.

Сразу требуется срок на 1 текст из 3000 символов и его стоимость для написания.

Внимание! Без срока и стоимости рассматривать ваши предложения не буду. Надеюсь на понимание.

Возможно постоянное дальнейшее сотрудничество.