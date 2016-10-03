Написать текст по тематике "Искусственные елки"

КопирайтингЗакрыт19 заявок252 просмотра
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Для интернет магазина нужно написать текст на тематику "Искусственные елки".

Объем около 3 тыс. символов.

Текст должен быть выполнен в продающем легком стиле, с правильным оформлением и структурой.

Пишите свою цену и примеры работ.

7 лет назад
john29
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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