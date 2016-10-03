Сделать небольшую аннатацию по предложенную мною темы

Заказ без дедлайна. Нужно сделать рерайт 500,000 збп +/- новостей (ссылки на материал будут предоставлены) Требования: 1. текст уникальный на выходе 95%+ по text.ru 2. Дедлайн отсутствует, но желательно не растягивать на 2 месяца. 3. Оплата 5 грн / ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать аннатацию, всю подробную информацию предоставлю, тема аннотации Mobile Cloud Computing
- Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Для интернет магазина нужно написать текст на тематику "Искусственные елки". Объем около 3 тыс. символов. Текст должен быть выполнен в продающем легком стиле, с правильным оформлением и структурой. Пишите свою цену и примеры работ.Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Если коротко - нужно зарегистрироваться на форуме, заполнить профиль максимально естественно и написать комментарии в тематических разделах. Никаких ссылок в комментариях не нужно, просто написать сообщение по теме, высказать свое мнение. Все очень просто. Более ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать рерайт текстов на строительную тематику. Исходники даю, текст сложноватый, но требования мягкие. Оплата на вебмани в российских рублях.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Должен быть написан сео текст с заголовками H1 - h3уникальность более 90 %Выдержана плотность ключевых словЭто биокамин который можно использовать как внутри так и снаружи помещенияhttp://www.planikafires.com/collections/petit-commerce/Нужно сделать описание на сайтПосмотрите образцы описаний на сайте planika.com.uahttp://planika.com.ua/shop/outdoor_fireplace/fireplace-planika-bubble-commerce/Биокамин ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Рерайт текста 9 000 знаков (авиационная тематика). 1000 знаков - 35 рублей. Только с примерами работ, пожалуйста.Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Тематика сайта "ремонт и отделка" Наполнение : Краткая справка о директоре, его фирме, сотрудниках, их опыте, реализованных проектах, успехах, цифры , факты Размер: 1000 знаков без пробеловКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Требуется написать статью на тему "Если в системе начали появляться BSODы(синие экраны)". Уровень исполнителя и статьи можно средний так чтобы в пределах бюджета было. Естественно исполнитель должен быть знаком с IT, хотя можно чистый рерайт, но ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Нужны 9 текстов об аренде авто в Черногории. Объем каждого - до 1500 знаков. Тексты должны вызывать желание сделать заказ, а не просто набор текста хаотично. Также обязателен один список и один-два подзаголовка по теме. Тексты ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайт на английском. Нужно написать порядка 200 статей, каждая статья размером примерно 4-8к знаков без пробелов. Статью нужно написать под ключи. Список ключей даю! Большинство статей это описание товара или группы товаров, а также может ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад