Отзывы на яндекс маркет

КопирайтингЗакрыт16 заявок214 просмотров
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Требуется написание отзывов для яндекс маркета.

1 человек - один отзыв 500 символов.

Оплата 50 wmr отзыв.

/разовая работа/

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Написание отзывов для фирмы (предоставление услуг)

50 отзывов в месяц.

1 отзыв от 200 до 1000 символов.

50 wmr отзыв.

/Эта работа постоянная/

7 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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