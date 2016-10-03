Рерайт статьи: ремонт и отделка помещений

Здравствуйте, уважаемые фрилансерыНужно сделать рерайт статьи: http://www.ospaz-metal.ru/ремонт и отделка помещенийКлючевик: "строительные и отделочные материалы" вставить в текст ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи(склонять, использовать множественное число МОЖНО)Ключевик: "ремонт помещений" вставить в текст ДВА раза: в начале и в конце статьиТекст разбить на абзацы, в каждом абзаце 350-400 слов (можно плюс / минус немного)Размер примерно 4 КЗУникальность по text.ru не менее 90%