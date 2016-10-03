Рерайт статьи на тему солнечных коллекторов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Нужно сделать качественный рерайт статьи:

http://www.ventilyacija-spb.ru/polez-info/10188-raznovidnosti-solnechnykh-kollektorov

разновидности солнечных коллекторов

Ключевик: "солнечные коллекторы" вставить в текст ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи

Ключевик: "система вентиляции и кондиционирования" вставить в текст ДВА раза: в начале и в конце статьи

Текст разбить на абзацы, в каждом абзаце 350-400 слов.

Размер примерно 4.5КЗ

Уникальность по text.ru не менее 95%