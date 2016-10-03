Редактировать/настроить плагин SliderRevolution для Wordpress

Добрый день. Ищу, человека, который справится со следующей задачей:

1) Платформа: Wordpress

2) Тема: BEtheme

3) Плагин: RevolutionSlider

Есть слайдер со стандартными настройками, который тянет фото из определенного альбома в фейсбук, как отображено на этой тестовой странице: http://banner.scs.pp.ua/

Необходимо настроить/допилить плагин так, чтобы он работал, как баннер на этом сайте: http://solnceclub.com.ua/

А именно: брал с альбома в фейсбуке 4 фотографии, которые можно скролить (так как в альбоме будет больше фотографий) и при клике на любую из них – увеличивал её.

Если что-то не понятно по ТЗ, пишите.

Кто возьмётся? Цена вопроса? Спасибо.