Редактировать/настроить плагин SliderRevolution для Wordpress

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Добрый день. Ищу, человека, который справится со следующей задачей: 

1) Платформа: Wordpress 

2) Тема: BEtheme 

3) Плагин: RevolutionSlider 

Есть слайдер со стандартными настройками, который тянет фото из определенного альбома в фейсбук, как отображено на этой тестовой странице: http://banner.scs.pp.ua/ 

Необходимо настроить/допилить плагин так, чтобы он работал, как баннер на этом сайте: http://solnceclub.com.ua/ 

А именно: брал с альбома в фейсбуке 4 фотографии, которые можно скролить (так как в альбоме будет больше фотографий) и при клике на любую из них – увеличивал её. 

Если что-то не понятно по ТЗ, пишите.

Кто возьмётся? Цена вопроса? Спасибо.

WordPress
7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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