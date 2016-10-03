Рерайт статьи: Заработок в интернете, партнерские программы

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Нужно сделать рерайт статьи: http://www.neonax.ru/159.htm

Способы заработка в Интернете. Партнерские программы

Рерайт нужно сделать до Заголовка:

"Эффективность использования партнерских программ"

(тО, что ниже, рерайтить НЕ нужно)

Ключевик: "Способы заработка в Интернете" вставить в текст ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи

(склонять, использовать множественное число МОЖНО)

Ключевик: "Партнерские программы" вставить в текст ДВА раза: в начале и в конце статьи

Текст разбить на абзацы, в каждом абзаце 350-400 слов.

Составить 3-4 привлекательных заголовка

Размер примерно 6 КЗ без пробелов

Уникальность по text.ru не менее 90%