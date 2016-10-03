Рерайт статьи: Заработок в интернете, партнерские программы

КопирайтингЗакрыт14 заявок172 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Нужно сделать рерайт статьи:  http://www.neonax.ru/159.htm

Способы заработка в Интернете. Партнерские программы

Рерайт нужно сделать до Заголовка:

 "Эффективность использования партнерских программ" 

(тО, что ниже, рерайтить НЕ нужно)

Ключевик: "Способы заработка в Интернете" вставить  в текст  ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи

(склонять, использовать множественное число МОЖНО)

Ключевик: "Партнерские программы" вставить  в текст ДВА раза: в начале и в конце статьи

Текст разбить на абзацы, в каждом абзаце 350-400 слов.

Составить 3-4 привлекательных заголовка

Размер примерно 6 КЗ без пробелов

Уникальность по text.ru не менее 90%

7 лет назад
Goodlake
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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