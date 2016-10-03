Рерайт статьи: Заработок в интернете, партнерские программы

Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru. Уникальность не менее 93%
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры
Нужно сделать рерайт статьи: http://www.neonax.ru/159.htm
Способы заработка в Интернете. Партнерские программы
Рерайт нужно сделать до Заголовка:
"Эффективность использования партнерских программ"
(тО, что ниже, рерайтить НЕ нужно)
Ключевик: "Способы заработка в Интернете" вставить в текст ТРИ раза: в начале, в середине и в конце статьи
(склонять, использовать множественное число МОЖНО)
Ключевик: "Партнерские программы" вставить в текст ДВА раза: в начале и в конце статьи
Текст разбить на абзацы, в каждом абзаце 350-400 слов.
Составить 3-4 привлекательных заголовка
Размер примерно 6 КЗ без пробелов
Уникальность по text.ru не менее 90%
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