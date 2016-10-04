Ищу копирайтера на постоянную работу

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Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный здоровью мамы и ребенка.
В основном нужно будет писать статьи по темам беременность, роды, грудное вскармливание, питание ребенка, развитие ребенка и т.д.
Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения.
Желательно чтобы было мед.образование или вы хотя бы разбирались в теме здоровья.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 30-40 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
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