Ищу копирайтера на постоянную работу

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный здоровью мамы и ребенка.

В основном нужно будет писать статьи по темам беременность, роды, грудное вскармливание, питание ребенка, развитие ребенка и т.д.

Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения.

Желательно чтобы было мед.образование или вы хотя бы разбирались в теме здоровья.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 30-40 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.