Копирайтер со знанием английского (парфюмерия)

Ежедневная работа на 2-12 тыс. знаков (кроме воскресенья, но при желании вы можете брать задание и на воскресенье). Сотрудничество постоянное, бессрочное.

Пожалуйста, не откликайтесь на данную вакансию, если вы собираетесь работать менее года.

Оплата – 90 WMR за 1 тыс. знаков без пробелов (Webmoney, рубли или доллары по курсу ЦБ на день оплаты).

Тема – парфюмерия.

Два типа заданий:

- новости (объем от 500 до 2000 знаков), пример во вложении

- описания ароматов (объем либо 1000, либо 1500 знаков), пример во вложении

Важно, чтобы вы писали грамотно, без опечаток и стиль был легкий.

На выполнение работы даются сутки.

Новостей каждый день появляется разное количество: иногда на 2 тыс., иногда на 12 тыс. Важно, чтобы вы сразу оценили, сможете ли работать с такими неравномерными объемами. Идеально было бы, если бы вы могли стабильно писать в среднем по 8000 символов в сутки.

Крайне желательно быть на связи в течение дня: скайп или телеграм, поскольку иногда нужно вносить правки в работу и делать это без значимых задержек.

Необходимо будет сделать тестовое задание – во вложении. Тестовое задание оплачивается – 180 руб.

Во вложении также есть описание нюансов задания.

При подаче заявки, пожалуйста, указывайте свое образование. Приоритет для нас – журфак, филология/лингвистика.

Вопросы можно слать в личные сообщения.