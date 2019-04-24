Ролик для презентации портала в кинотеатре

Нужно сделать зажигательный ролик на 15 секунд, по презентации городского портала.

Разрешение 4000*2000

На фоне должна играть динамичная музыка.

За основу нужно взять вот этот ролик.

https://www.youtube.com/watch?v=wr17uRT7Bp4

Нужно использовать маскот

https://yadi.sk/i/jn2Tr3_fiBGc_w

https://yadi.sk/i/Y380-9AIkPaDBA

Так же есть наработки по стилистике. Можно использовать но не обязательно.

https://yadi.sk/d/QAVvJcAq6HtklA

Сам сайт https://sergiev-posad-live.ru/

Есть фирменный шрифт

https://fonts.google.com/specimen/Ubuntu

Еще ролики которые нравяться

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=NNBbwsOnaBs

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=j0PhJ3FrqRo

1

Появляются вопросы все на одном холсте

Что смотреть?

Какой лучше?

Куда сходить?

Как найти?

Где купить?

2

Приглушенный звук на подобии взрыва ( как в трейлерах блокбастеров )

Появляется логотип

Логотип смещается в левый верхний угол и закрепляется

3

Идут динамичные мокапы (сайт со скролом внутри разных устройств) показывающие следующие страницы

Мокап(macbook) с карточкой отзыва

https://sergiev-posad-live.ru/companies/kosmik/otzyvy/

Мокап (ipad)с новостями

https://sergiev-posad-live.ru/news/

Мокап(imac) с афишей

https://sergiev-posad-live.ru/afisha/

4

Зачем искать?

www.sergiev-posad-live.ru

Официальный информационный партнер Космик Сергиев посад

Логотип портала и логотип кинотеатра

Маскот указывающий на лого

https://yadi.sk/i/jfAV2EBX9cCrmA

https://sergiev-posad-live.ru/afisha/