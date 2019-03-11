Видео – Видеомонтаж

Есть съемки с квадрокоптера. Есть текстовка. Нужно сделать аналогичное видео https://www.youtube.com/watch?v=-fsMBN3721c длиной не более минуты. Т.е. склеить несколько роликов, добавить пару лого, тексты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 10 роликов
Продолжительность каждого ролика 4.5-5 минут.
Задача:
Порезать исходное видео и найти кусочек из ютюба под эту игрушку. Вставить звук игрушки и прислать нам.
За каждый готовый ролик мы платим 1000 руб.
Понадобится:
Adobe Premiere Pro
Если сработаемся, то будем сотрудничать на постоянной основе.
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