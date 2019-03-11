Видео – Видеомонтаж

Сделать 10 роликов

Продолжительность каждого ролика 4.5-5 минут.

Задача:

Порезать исходное видео и найти кусочек из ютюба под эту игрушку. Вставить звук игрушки и прислать нам.

За каждый готовый ролик мы платим 1000 руб.

Понадобится:

Adobe Premiere Pro

Если сработаемся, то будем сотрудничать на постоянной основе.