Провести стрим на Youtube!

Здравствуйте нужно сделать краткий обзор сервиса. Текст я предоставляю что нужно что нужно озвучить и что куда нажимать, я все распишу. Нужно будет сделать обзор на этот сервис bustool.pro Мне интересны сроки и цена на обзор сервиса. Если вы ...