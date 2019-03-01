Нужно сделать краткий обзор на сервиса

Здравствуйте нужно сделать краткий обзор сервиса. Текст я предоставляю что нужно что нужно озвучить и что куда нажимать, я все распишу.

Нужно будет сделать обзор на этот сервис bustool.pro

Мне интересны сроки и цена на обзор сервиса.

Если вы дочитали пишем в начале заявки bustool