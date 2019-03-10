Смонтировать рекламное видео для автосервиса.

ВидеомонтажЗавершен19 заявок218 просмотров
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Не больше 1 мин. Нарезка видео, диктор. Эффектно и креативно.  Предоставляю лишь производственные ролики по 5-10 сек, описание и логотип. Продакшн весь ваш.  Материал еще не отснят, если есть идеи по съемке будет еще лучше.

5 лет назад
tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
Выбранный исполнитель
SlavaPolinFilm
54 годаИталия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
3 дня
WMZ
Отличный материал, шикарная работа. Оперативно и креативно. Спасибо.
С Алексеем приятно работать!
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