Монтаж минутных роликов

ВидеомонтажЗавершен17 заявок283 просмотра
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Здравствуйте!

Есть часовой видео материал из которого нужно сделать шесть минутных роликов 

Стиль НЮ. показать самые горячие и страстные кадры , наложить музыку 

Хотелось бы увидеть ваши работы для начала и сделать пробный ролик 

5 лет назад
vavalll
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Toiv0
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
2 дня
Отлично все сделал, сразу въехал что мне нужно и сделал в срок. Рекомендую! Буду обращаться еще!
С заказчиком приятно иметь дело. Все четко и понятно. Оплата проведена сразу по выполнению работы
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