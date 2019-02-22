Вытащить видео с ютуба в HD

Нужны приложения для записи с экрана с Ipad 3 Обязательно примеры записи с экрана с Ipad 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=jGxt7lIuTrc
Нужно HD качество
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