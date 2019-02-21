Нужны приложения для записи с экрана с Ipad 3 Обязательно примеры записи с экрана с Ipad 3
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Необходимо обучить трекингу объектов (кружки, стрелки) в FCPX или в Premiere Pro
Необходимо привязывать стрелки и кружки к людям, чтобы сфокусировать внимание зрителя на определенных объектах
Стоимость? Готовность начать?
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