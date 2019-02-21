Обучить трекингу объектов

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Необходимо обучить трекингу объектов (кружки, стрелки) в FCPX или в Premiere Pro

Необходимо привязывать стрелки и кружки к людям, чтобы сфокусировать внимание зрителя на определенных объектах

Стоимость? Готовность начать? 

5 лет назад
guest_15507489891627
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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