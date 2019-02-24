Снять видео – селфи приветствие

Нужны приложения для записи с экрана с Ipad 3 Обязательно примеры записи с экрана с Ipad 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Снять на телефон видео приветствие со своего рабочего места по образцу https://yadi.sk/i/7wD0DRjVrXt8BA
Пол не важен, возраст на вид от 25 до 45 лет. Форма одежды не халат, не пижама, не растянутая футболка примерно как на видео. Бюджет по 100 руб.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Смонтировать для сайта, из большого 40 минутного интервью, небольшие по минуты 2-3Видеомонтаж52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен 40-60 сек ролик из движущихся картинок с графиками и т.д. Сюжет: 1. Создать проблему- переживаете за безопастность своего дома, работают ли ваши сотрудники в офисе, все ли в порядке в вашем заведении. 2. Думаете как за ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать монтаж видео. Длительность: 40 мин. Формат: портретная съемка под прямым углом - онлайн-лекция в кресле. Нужно: 1. Скрепить звук с видео (звук записывался через микрофон на телефон, видео записывалось на зеркалку Canon D60). 2. Наложить ...Видеомонтаж52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Обработка и монтаж отснятого материала (видеоконтент: интервью, рекламные ролики, обзорные имиджевые ролики по продукции, мастер-классы, репортажная съемка). Задача - отбирать подходящий по формату видеоматериал, монтировать оригинальные ролики для нескольких коммерческих аккаунтов Instagram, канала YouTube, группы VK. Длительность ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $20
Если вы хорошо знакомы с игрой Minecraft и можете снимать результаты строительства как на этом канале, то напишите мне. https://www.youtube.com/channel/UChnMMKE3g4UJ3eQU1JWKcmg Вам не нужно ничего монтировать, лишь отснять нужный материал для видео.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо записать видео отзыв, ролик 20-30 секунд, желательно люди свыше 30+ лет.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Видео отснято около 4 часов, необходимо почистить от мусора и смонтировать в один видеофайл, разбитый на части по 15-20 минут в отличном качестве для заливки на ютуб и хранения в виде домашней-библиотеки.Видеомонтаж59 заявокЗакрыт5 лет назад
Видеомонтаж семинара. Есть два файла.Первый -это живое выступление.Из него нужно взять первые двеннадцать минут. Второй файл представлен девятнадцатью слайдами и записанной к каждому из них звуковой дорожкой. Нужно срастить первый файл со вторымВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Из 14 видео + 6 фото требуется смонитировать один ролик по "тз.xlsx", продолжительность итогового ролика ~8 минут В тз четко указана последовательность файлов для монтажа, также указан хронометраж для склейки (требуемый диапазон времени: время начала и время ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад