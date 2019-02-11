Контентмейкер по игре Minecraft

Нужно снять видео как вы играете на планшете. Проф. уровень не требуется... Примеры видео можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url] Я составлю список игр, вам нужно скачать и записать как вы играете. Одно видео по 10-20 минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если вы хорошо знакомы с игрой Minecraft и можете снимать результаты строительства как на этом канале, то напишите мне.
https://www.youtube.com/channel/UChnMMKE3g4UJ3eQU1JWKcmg
Вам не нужно ничего монтировать, лишь отснять нужный материал для видео.
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