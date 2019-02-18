Обработка и монтаж отснятого материала (видеоконтент: интервью, рекламные ролики, обзорные имиджевые ролики по продукции, мастер-классы, репортажная съемка). Задача - отбирать подходящий по формату видеоматериал, монтировать оригинальные ролики для нескольких коммерческих аккаунтов Instagram, канала YouTube, группы VK. Длительность ...
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Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Необходимо сделать монтаж видео.
Длительность: 40 мин.
Формат: портретная съемка под прямым углом - онлайн-лекция в кресле.
Нужно:
1. Скрепить звук с видео (звук записывался через микрофон на телефон, видео записывалось на зеркалку Canon D60).
2. Наложить 5 заставок с надписями и музыкой.
3. На само видео наложить несколько цитат.
Срок: желательно пару дней.
Вроде, все, но это не точно)).
Жду ваших предложений!
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