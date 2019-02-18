Монтаж видеороликов

ВидеомонтажЗакрыт21 заявка331 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработка и монтаж отснятого материала (видеоконтент: интервью, рекламные ролики, обзорные имиджевые ролики по продукции, мастер-классы, репортажная съемка).

Задача - отбирать подходящий по формату видеоматериал, монтировать оригинальные ролики для нескольких коммерческих аккаунтов Instagram, канала YouTube, группы VK.

Длительность каждого готового ролика - 5-7 минут.

В марте планируем отснять материал для ~ 30 роликов.

 - Сортировка и отбор отснятого материала

 - Предмонтажная подготовка исходных материалов

 - Монтаж и очистка звука, наложение музыки

 - Цветокоррекция 

 - Конвертация видеоформатов

 - Создание инфографики, заставок, анимации

 - Отличное владение программами для фото и видеомонтажа (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas, Adobe Photoshop);

 - Наличие портфолио обязательно;

 - Грамотная письменная речь;

 - Самостоятельность в работе;

 - Ответственность в соблюдении дедлайна.

Бюджет по договоренности. Предлагайте Ваши варианты, прикрепляя примеры прошлых проектов.

5 лет назад
guest_15505084377409
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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