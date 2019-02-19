Видеомонтаж

ВидеомонтажЗакрыт52 заявки326 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Смонтировать для сайта, из большого 40 минутного интервью, небольшие по минуты 2-3

5 лет назад
korol42
Антон 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Реклама установки видеонаблюдения для инстаграм

    Добрый день! Нужен 40-60 сек ролик из движущихся картинок с графиками и т.д. Сюжет: 1. Создать проблему- переживаете за безопастность своего дома, работают ли ваши сотрудники в офисе, все ли в порядке в вашем заведении.  2. Думаете как за ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видео

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать монтаж видео. Длительность: 40 мин. Формат: портретная съемка под прямым углом - онлайн-лекция в кресле. Нужно: 1. Скрепить звук с видео (звук записывался через микрофон на телефон, видео записывалось на зеркалку Canon D60). 2. Наложить ...

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видеороликов

    Обработка и монтаж отснятого материала (видеоконтент: интервью, рекламные ролики, обзорные имиджевые ролики по продукции, мастер-классы, репортажная съемка). Задача - отбирать подходящий по формату видеоматериал, монтировать оригинальные ролики для нескольких коммерческих аккаунтов Instagram, канала YouTube, группы VK. Длительность ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контентмейкер по игре Minecraft

    $20

    Если вы хорошо знакомы с игрой Minecraft и можете снимать результаты строительства как на этом канале, то напишите мне. https://www.youtube.com/channel/UChnMMKE3g4UJ3eQU1JWKcmg Вам не нужно ничего монтировать, лишь отснять нужный материал для видео.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео отзыв

    Необходимо записать видео отзыв, ролик 20-30 секунд, желательно люди свыше 30+ лет.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж любительских видео

    $40

    Видео отснято около 4 часов,  необходимо почистить от мусора и смонтировать в один видеофайл, разбитый на части по 15-20 минут в отличном качестве  для заливки на ютуб и хранения в виде домашней-библиотеки.

    Видеомонтаж59 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеомонтаж семинара

    Видеомонтаж семинара.  Есть два файла.Первый -это живое выступление.Из него нужно взять первые двеннадцать минут.  Второй файл представлен девятнадцатью слайдами и записанной к каждому из них звуковой дорожкой.  Нужно срастить первый файл со вторым

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Монтаж видеоролика по тз

    $10

    Из 14 видео + 6 фото требуется смонитировать один ролик по "тз.xlsx",  продолжительность итогового ролика ~8 минут В тз четко указана последовательность файлов для монтажа, также указан хронометраж для склейки (требуемый диапазон времени: время начала и время ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать ролик по примеру

    Всем привет.  Нужно нарисовать видеоролик по примеру  [url=https://youtu.be/MgtIY8KnQBE]https://youtu.be/MgtIY8KnQBE [/url]Тайминг 45 сек. покадровая или комп анимация.  Время начинать.  Концепция построена на движущейся как бы ленте событий.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж и озвучка 5 видеозаписей про товары с Aliexpress

    Здравствуйте! Для сайта о интересных товарах и подарках нужно сделать 5 видеозаписей с подборками товаров с Aliexpress. Видео должны быть примерно такие как тут https://www.youtube.com/watch?v=xsXbhWDS9LI На сайте размещены статьи с подборками интересных товаров с алиэкспресс. Нужно используя тексты на ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад