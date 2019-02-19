Реклама установки видеонаблюдения для инстаграм

Добрый день!

Нужен 40-60 сек ролик из движущихся картинок с графиками и т.д.

Сюжет:

1. Создать проблему- переживаете за безопастность своего дома, работают ли ваши сотрудники в офисе, все ли в порядке в вашем заведении.

2. Думаете как за всем уследить?

3. Есть решение- установите онлайн видеонаблюдение и контролируйте с любых гаджетов

В таком ключе короче.